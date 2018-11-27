Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв не оправдал доверие жителей города-миллионника, в связи с чем они требуют отставки градоначальника. Соответствующая петиция появилась в сети 27 ноября. Из-за «транспортной революции», которую устроили чиновники, горожане не хотят видеть на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева, сообщает ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Виталий Кушнарёв

В вину градоначальнику автор петиции вменяет последствия пожара в районе Театрального спуска, произошедшего в августе 2017 года и оставившего около 700 человек без крова. Ещё один инцидент связан с вырубкой Александровской рощи в августе 2018 года.

«Вырубили рядом с новым районом, где люди только купили квартиры в надежде на чистый воздух и рощу из окна. Александровскую рощу вырубили почти всю, оставили кусочек для парка», — отмечает автор петиции.

«Кульминацией» петиции стала транспортная реформа, на теоретическую разработку которой было потрачено 5 млн рублей.

«У не самой обеспеченной категории граждан, передвигающихся на общественном транспорте, начались проблемы: как уехать и приехать с работы. Дети из микрорайона Суворовский не могли посещать школу в дни, когда была метель», — указал автор.

Стоит отметить, что ростовские чиновники, как выяснилось, пренебрегли рекомендациями учёных Донского государственного технического университета (которые за те 5 млн рублей и разработали новую маршрутную карту Ростова-на-Дону) в процессе реализации транспортной реформы.

«Когда пошла эта ситуация с 22 маршрутом, мы посмотрели нашли рекомендации, и там 22-й относится как раз к базовым маршрутам, которые составляют каркас маршрутной сети Ростова. По нашим рекомендациям, там должно было остаться то же самое количество автобусов большой вместимости», — цитирует заведующего кафедрой организации перевозок и дорожного движения ДГТУ Владимира Зырянова портал 1rnd.ru.

По его словам, учёное сообщество рекомендовало выпустить на линии 650 автобусов вместо 450. Для этого у города в наличии должно быть примерно 750 автобусов, чтобы закрыть заявленные объемы перевозок.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Кушнарёв был назначен на пост градоначальника по конкурсу в ноябре 2016 года.