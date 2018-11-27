Москва, 27 ноября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Уровень инфляции в РФ напрямую связан с ситуацией на мировом рынке нефти, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина, допустившего, что инфляция к концу 2018 года может ускориться до 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Я думаю, что опасения министра связаны с произошедшим падением цен на нефть с ослаблением позиций рубля и в связи с этим, что соответственно приводит к удорожанию импорта, то есть росту цен на импортируемые товары, — объяснил экономист. — Это влияет на общий уровень инфляции. Инфляция может достигнуть 4% и более, но всё зависит от того, насколько сильно будут колебаться цены на нефть. У правительства есть рычаги для того, чтобы в такой ситуации затормозить ускорение инфляции, но до сих пор оно делало это исключительно за счёт ужесточения денежно-кредитной политики, то есть повышения учётной ставки, а это не лучшим образом сказывается на темпах экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, инфляция в России к концу 2018 года может ускориться до 4%.

По словам министра, к концу года возглавляемое им ведомство ожидает инфляции «в районе 4%», при этом существуют и риски превышения данного показателя.

Ранее Орешкин говорил, что по итогам года инфляция в стране может превысить 3,4%, что связано с ситуацией на глобальных рынках и возможными новыми санкциями в отношении РФ.