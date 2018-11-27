Симферополь, 27 ноября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Провокации со стороны Киева — то, с чем Крым имеет дело последние четыре с половиной года, поэтому у крымчан и правоохранителей страны нет иллюзий по поводу того, с кем они имеют дело. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Никита Устинов ИА REGNUM Вид на Генуэзскую крепость со стороны моря. Крым, Судак

«Все службы, которые отвечают за безопасность полуострова, находятся на своём месте, крымчанам ничего не угрожает. Крым, как и вся Россия, превращён в неприступную крепость. Никому не позволено нарушать границу нашего государства. За это будет соответствующее наказание», — отметил глава региона.

Что касается экипажа трёх украинских «боевых лодок», по его словам, все 24 задержанных моряка должны поставить свечку за здравие российских пограничников, которые сохранили им жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила решение о введении военного положения в стране. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими пограничниками.