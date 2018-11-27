Москва, 27 ноября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Если российская элита не откажется от идеи вхождения в Запад и не изменит всю внутреннюю социально-экономическую политику с прозападного вектора на пронародный, к 2020−2021 году нас ждут крупные неприятности глобального масштаба, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Константин Маковский. Минин на площади Нижнего Новгорода, возле церкви Иоанна Предтечи, призывающий народ к пожертвованиям. 1896

По его словам, чем сильнее к тому моменту будет Россия, тем меньше вероятности, что неприятности начнутся, и только сила России может уберечь мир от хаоса и войны. При этом сила России — это армия и связь власти со своим народом.

«Народная социальная политика, глубокое единство элиты и народа, мягкое отодвигание той элиты, которая по-прежнему грезит Западом. Создание глубокого патриотического альянса на базе и элиты, и народа. Вот когда это произойдет и будет заявлено: «Хотели входить на Запад, было бы здорово туда войти, обстоятельства изменились, игра поменяна», — уверяю вас, иначе заговорит Запад и мир с нами, не будут китайцы все время подозревать, что мы их вот-вот кинем в пользу Запада», — заявил политолог.

Как ранее заявлял эксперт, проблема современной России в том, что на протяжении 40 последних лет властная элита страстно осуществляла план вхождения России в Запад, играя по его правилам. Сами же правила постоянно изменяются так, чтобы выигрыш никогда не был на стороне России, и, наоборот, вести Россию к краху.