Киев, 27 ноября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Военное положение на территории всей Украины будет введено в случае «наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции объединенных сил» и за пределами Крыма, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Комментируя указ «О введении военного положения в Украине», он сказал:

«Подчеркиваю, что особое положение будет введено только в случае наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма».

«А в указе я попросил дать право президенту — как только российский солдат пересечет границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли», — заявил Порошенко.

Стоит напомнить, что режим операции объединенных сил при участии ВСУ действует на Украине с конца апреля 2018 года. Этот режим был введен взамен «антитеррористической операции» (АТО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти, спровоцировав обострение в Азовском море, в результате которого три корабля ВМС Украины («Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск») были отбуксированы в Керчь (Крым), ввели военное положение.

Военное положение, одобренное украинским парламентом, распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области и на акваторию Азовского моря, а также на Донецкую и Запорожскую области.

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