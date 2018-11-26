Москва, 26 ноября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Провокация военно-морских сил Украины в Керченском проливе является лишь прелюдией для дальнейшего возрастающего давления на Россию. Об этом 26 ноября заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Перед нами стоят более серьёзные вопросы, чем выборы на Украине. Ровно два месяца назад, в начале 20-х чисел сентября нас попробовали пробить на прочность в Азовском море, на проход. Теми же самыми лоханками. Тогда звонкий пионерский экспертный смех стоял над всей Россией! Вчера вечером опять попытались посмеяться: да мы до Будапешта дойдём! А на мой взгляд, это был тест, и ситуация будет развиваться. И мы видим сейчас, что она вышла на абсолютно новую ступень», — заявил Трофимчук.

Речь идёт о переброске Украиной двух кораблей ВМС из Одессы в Бердянск. 22 сентября они вошли в экономическую зону России, после чего их сопровождали суда береговой охраны российской погранслужбы. Через день корабли прошли под Крымским мостом в составе каравана и вышли в акваторию Азовского моря. В России объявили Киев в попытке осуществить провокацию против России.

Теперь, как стало видно, ситуация развивается по нарастающей, отметил политолог.

«Точно так же летом 2014 года смех стоял: у Украины нет армии, она с голыми руками на нас нападёт. Армия появилась. Теперь у неё появится флот, дальше появится авиация. Да, не самое последнее поколение, но это появится именно после этих тестов», — подчеркнул он.

«Никакое НАТО, никакая Америка не пойдёт против России, и мы об этом тоже говорили. Но на нас натравят, бросят наших ближайших соседей, наших позавчерашних братьев», — указал эксперт.

В целом политические отношения России и Украины развиваются в самом неблагоприятном направлении, отметил он, при этом в текущем положении у Москвы уже не осталось возможностей для изящного и безболезненного выхода из ситуации — игнорировать провокации дальше не выйдет.

«У нас после 2014 года не осталось хороших ходов. Нас медленно, аккуратно заталкивают в эту ситуацию. Прямо завтра войны не будет, но она будет послезавтра. Впрочем, раз речь идёт о военном положении на 60 дней, то не всё так плохо. Почему не на три дня, почему не на три часа, почему не на неделю? Вот это смешно, потому что военное положение всерьёз вводят до окончательной победы. Потому пока что шансы у нас ещё есть», — заключил Трофимчук.

25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу». Все три корабля были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников. В ходе задержания был применён огонь: трое украинских моряков получили ранения. После этого Порошенко и совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрили введение военного положения на Украине. Теперь этому решению предстоит пройти обсуждение в Верховной раде.