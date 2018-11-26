Москва, 26 ноября, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В составе экипажа одного из задержанных в Черном море украинских военных кораблей выявлены два сотрудника СБУ (службы безопасности Украины), контролировавшие провокацию, заявил 26 ноября заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности.

Mil.gov.ua Инцидент на Черном море

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — сказал Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что за нарушение морской границы РФ 25 ноября были задержаны два бронекатера и буксир ВМС Украины, а также 24 моряка их экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» подошли к Керченскому проливу, нарушив российскую границу. Предупреждения российских пограничников они игнорировали, опасно маневрировали, поэтому были задержаны и отбуксированы в Керчь. Трое украинских моряков получили ранения в ходе задержания, так как российским пограничникам пришлось применить оружие.