Москва, 26 ноября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Учитывая смену руководства Роскосмоса, затянувшийся системный кризис в российской космонавтике и ряд громких аварий, произошедших в последнее время, удивляться преждевременному выводу из строя спутников не приходится, считает вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР «Ну, что у нас плохого?»

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что два из трёх спутников «Ресурс-П», числившихся в составе орбитального комплекса, не отработали положенный им пятилетний срок и вышли из строя. При этом первый запущенный аппарат, несмотря на выработанный гарантийный срок, оказался самым «выносливым».

"Накануне Счетная палата объявила, что рекордные нарушения в 2017 году принадлежат Роскосмосу, речь идет о 760 миллиардах рублей. В прошлом году Роскосмосом управлял Игорь Комаров; в мае этого года, после трех лет работы, он был снят с этой должности президентом РФ. Учитывая этот факт, а также затянувшийся системный кризис в российской космонавтике и ряд громких аварий, произошедших в последнее время, удивляться преждевременному выводу из строя спутников не приходится.

«Ресурс-П» — новая разработка, которая показывает уровень работы современной космической промышленности РФ. Проблемы со всеми тремя спутниками возникали постоянно, то есть это был достаточно сырой продукт.

Риск аварии повышается, если страдает качество работы. А качество работы, в свою очередь, снижается, когда сотрудники компании не заинтересованы в результате, и виновные лица не наказываются за халатность. Понятия ответственность и мотивация должны быть наполнены реальным содержанием. Часто мы этого реального содержания не видим.

Мы потеряли 10 млрд рублей из наших карманов, в очередной раз нанесен репутационный ущерб российской космонавтике, и некоторым ведомствам, получавшим информацию с этих спутников, придется перестраивать свою работу, всё это достаточно весомая потеря, для компенсации которой потребуются и время и деньги. В целом, событие это неприятное, но исправимое.

Самое неприятное, что пока не видно точки выхода из системного кризиса. Обещают собрать новые спутники в следующие два года, будут ли они лучше? А пока можно выпадающие данные получать у других стран, в том числе США — спутников летает сейчас очень много.

Хотя «Ресурс-П» — гражданские спутники, у них есть ряд секретных задач, которые желательно решать самостоятельно, поэтому наличие собственных надежных зондирующих спутников в современном мире абсолютно необходимо. Особенно для такой крупной страны, как Россия, которая хочет диктовать геополитическую повестку в современном мире.

Что касается прогнозов, то сейчас Роскосмос проходит серьезную перестройку и в декабре-январе, благодаря отчетам за второе полугодие, будет понятно, что удалось сделать новому главе, чтобы вывести Роскосмос из затянувшегося кризиса».

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