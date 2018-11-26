Москва, 26 ноября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Министерство транспорта России предлагает поменять цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на автотрассах, с белого на более заметный жёлтый. Об этом 26 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

44833 Дорожная разметка

По информации издания, заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов направил губернаторам регионов рекомендации внести соответствующие изменения в планы работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Комментируя инициативу, в Минтрансе отметили, что выезд на встречную полосу сегодня является одной из основных причин ДТП в стране. Сообщается, что изначально предложение поступило от управления по безопасности дорожного движения МВД России. При этом речь идёт не о введении обязательного требования, но лишь о рекомендации.

В Росавтодоре подтвердили данную информацию, а также пояснили, что идея была заимствована в скандинавских странах, где на дорогах используется жёлтая разметка.