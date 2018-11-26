Кабул, 26 ноября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США ведут активные переговоры по вопросу мирного урегулирования в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано президентом в ходе пресс-конференции, прошедшей после поздравления главой государства военнослужащих США в Афганистане с Днем благодарения.

Дональд Трамп также выразил мнение, что народ Афганистана устал от продолжающейся в стране войны и хочет мира.

Тем не менее президент США не уверен, принесут ли усилия Америки по установлению мира в Афганистане положительный результат. Дональд Трамп считает, что на данный момент нельзя точно сказать, окажутся ли в итоге успешными переговоры США с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное заявление было сделано Трампом в связи с усилиями США найти дипломатический способ урегулирования конфликта в Афганистане. В частности, специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане недавно встретился и провел переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).