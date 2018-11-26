Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. По итогам голосования о повестке дня Совета Безопасности ООН отклонено предложение России о рассмотрении инцидента в Керченском проливе, сообщает 26 ноября RT.

Un.org Совбез ООН

Россия запрашивала срочный созыв открытого заседания в рамках темы «Поддержание международного мира и безопасности».

В ходе голосования за рассмотрение этого вопроса проголосовали представители четырех государств, семеро высказались против, еще четверо воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила рассмотреть в Совбезе ООН события 25 ноября в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля грубо нарушили российскую границу и были задержаны.