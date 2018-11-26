Кабул, 26 ноября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов опубликовало новый доклад, согласно которому в текущем году 289 867 афганцев получили статус внутренне перемещённых лиц.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, тем не менее в этом году данный показатель на 33% ниже, чем в 2017 (431 871 афганец имел статус внутренне перемещенного лица).

В докладе говорится, что от 60 до 70% жителей уездов Малистан и Джагори провинции Газни (столица провинции — г. Газни) были перемещены из-за ведущихся на территории региона боевых действий между правительственными войсками и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным доклада большинство жителей этих уездов были перемещены в город Бамиан (провинция Бамиан) и в город Газни.

Официальные представители правительства страны заверили, что Кабул делает все необходимое для обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.