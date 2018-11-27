Бишкек, 28 ноября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Контрабанда, судя по статистическим данным, составляет в Киргизии существенную долю доходов «элиты» и наносит экономический вред остальным странам — членам ЕАЭС. Почему киргизским официальным лицам не удастся навести тень на плетень и скрыть чудовищный масштаб контрабанды, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Valdis Pilskalns Зона таможенного контроля

Отвечая на вопросы журналистов, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попытался свести вопрос о претензиях Казахстана к Киргизии к некоторым неувязкам «в личных отношениях» его с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и даже ко «вмешательству в киргизские выборы и нарушению независимости». Реальность же намного прозаичнее и упирается в деньги. Чудовищный размах контрабанды, позволяющий киргизским элитариям поддерживать весьма высокую планку доходов при весьма скромной киргизской экономике, невозможно скрыть в современном мире, где торговля опирается на открытые данные.

Опираясь на информацию, находящуюся в открытом доступе на сайте Международного торгового центра о стоимости товаров, пересекших границу Киргизии, можно увидеть потрясающую статистику за последние два десятилетия. Если брать китайские товары, пересекшие киргизскую таможню, то в Китае считают, что за 20 лет поставили товаров на 61,677 млрд долларов. А вот в Киргизии уверены (если доверять официальным цифрам), что из Китая поступило товаров всего на 11,64 млрд долларов. За 20 лет неучтенные 50 млрд долларов — что это? Такую разницу можно объяснить только и исключительно контрабандой, которая, «потерявшись» на киргизской таможне, неучтенным образом отправляется на рынки других стран. И Китаем дело не исчерпывается. Похожая ситуация в Киргизии творится и по товарам из Турции и США.

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