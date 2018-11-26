Москва, 26 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Жители района Южное Бутово в Москве собирают подписи против проекта по строительству крупного торгового комплекса. Сообщения о деятельности активистов публикуются в соцсетях, чатах мессенджеров, а также на специальном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Южном Бутово хотят устроить промзону. В глубине района, вдали от основных магистралей, на пересечении улиц Остафьевская и Понтрягина начали строить огромные ангары на участке площадью 8 гектаров», — возмущаются борцы.

Отмечается, что уже прошли несколько пикетов, где собирали подписи и раздавали полиграфическую продукцию.

Всем желающим предлагается писать обращения в социальные сети мэра Москвы Сергея Собянина, даже прилагается образец, который начинается словами «Уважаемый мэр, спасите Бутово!» Жители напоминают Собянину, что перед выборами главы региона в их районе появился парк, а после выборов у входа в эту территорию отдыха и в окружении жилых домов начали строить «гигантскую складскую промзону».