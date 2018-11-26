Москва, 26 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Российский гонщик Сергей Сироткин признан «альтернативным пилотом года» в «Формуле-1». Об этом сообщает Sky Sports.

(сс) Willtron Сергей Сироткин

Сироткин, выступавший в сезоне 2018 года в составе команды «Уильямс», победил в зрительском голосовании за звание лучшего гонщика «Формулы-1». За него проголосовали почти 80 тыс. человек.

Вторым в голосовании оказался британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сироткин заявил об уходе из «Формулы-1» после окончания сезона-2018.

Напомним, 23-летний российский пилот дебютировал в «Формуле-1» в январе 2018 года в составе команды «Уильямс». За 20 этапов он смог набрать одно очко.