Москва, 26 ноября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Все рейтинги, конечно, очень условны, часто не обходится и без лукавства, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги исследования Финансового университета при правительстве РФ, согласно которым Москва заняла только третье место по качеству жизни, он в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Не так давно вновь всплыла тема «все деньги России в Москве, пора делиться». Пришлось мэру столицы Сергею Собянину даже выступать по этому поводу — по сути, оправдываться. И данные именно такого опроса вполне Собянину на руку (тем более, он и сам из Тюмени). Мол есть куда Москве стремиться, и все разговоры о её преимуществах не имеют оснований. Конечно, имеют, на самом деле. Что-то не видно волны миграции из столицы в Тюмень, а наоборот — едут и едут.

Вот главное свидетельство: огромная привлекательность столицы для жителей всех прочих регионов. Конечно, в огромном городе всегда есть проблемы. Но то, что жизнь в столице страны неизмеримо комфортнее, благополучнее и просто интереснее, чем в региональных столицах, это, на мой взгляд, очевидно. Имею возможность сравнить, как и миллионы «понаехавших».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Тюмень, Грозный, а потом уже Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут стали городами с самым высоким качеством жизни населения «Российской газете» сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец по итогам исследований качества жизни населения в городах России.