Москва, 26 ноября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Количество денег, необходимое для счастья, в регионах России разнится. Больше всего (почти в два раза) денег для счастья нужно жителям Приморского края, меньше всего — жителям Татарии и Оренбургской области. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Норман Роквелл. Мечтатель (фрагмент). 1921

Так, на первом месте по потребностям находятся жители Владивостока, им необходимо для счастья 208 тыс. рублей в месяц (18,5 МРОТ для Приморского края). На втором месте — Москва, москвичи хотят иметь 207 тыс. рублей (11 МРОТ для Москвы), на третьем — Ростов-на-Дону — 203 тыс. рублей (17 МРОТ для Ростовской области).

Запросы жителей Санкт-Петербург скромнее столичных — 160 тыс. рублей (9,4 МРОT), в Новокузнецке — 136 тыс. рублей в месяц (9 МРОТ Кемеровской области).

Самые скромные жители двух регионов России — Татарии и Оренбургской области. В Набережных Челнах и Оренбурге гражданам нужно для счастья по 116 тыс. рублей (10 МРОТ и для Татарии, и для Оренбургской области).

Опрос проведен 7−23 ноября 2018 года в городах России с населением более 500 тыс. человек старше 18 лет в 37 населенных пунктах. Размер выборки: по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году для счастья жителям России было нужно 184 тыс. рублей в месяц, что на 5% больше, чем в октябре 2015, но меньше, чем в 2010 году.

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