Обнинск, Калужская область, 26 ноября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Обнинска Калужской области поступило обращение местной жительницы, завившей, что водитель такси демонстрировал половые органы её 10-летнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Об этом 26 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

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По её словам, 21 ноября 2018 года ребенок возвращался домой из школы по одной из улиц Обнинска, когда около неё остановилась машина, водитель которой попытался завязать с ребенком разговор, в ходе которого совершил действия сексуального характера.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием камер системы «Безопасный город» была установлена автомашина такси, проезжавшая в указанное время по улице. В дальнейшем были получены данные о её владельце — им оказалась женщина. Ее 33-летний муж, проживающий в городе Балабаново, занимается извозом.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Елена Мосина.

Как сообщало ИА REGNUM, 49-летний житель Обнинска Калужской области признан виновным в совершении более 60 преступлений в отношении половой неприкосновенности малолетних и приговорён судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что в 2015 году житель наукограда создал якобы от лица подростков несколько страниц в социальных сетях, где вёл переписку с малолетними девочками. Он отправлял им фотографии интимного содержания, а затем путем обмана, уговоров и угроз требовал прислать свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, мужчина склонял детей к личным встречам. Во время встреч, которые, как правило, проходили в его машине, он изнасиловал нескольких детей.

Всего следствием было выявлено 64 эпизода преступной деятельности в отношении 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Дети проживали на территории Калужской, Московской и Саратовской областей.

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