Южно-Сахалинск, 26 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Сахалинская область третий месяц живёт без губернатора и без какой-либо информации о том, когда ждать решения Кремля по назначению врио главы области и чего ждать в итоге вообще. Люди ничего не понимают. И им никто ничего не объясняет. В результате интернет-пространство полнится самыми нелепыми слухами и домыслами. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, дальнейшее пребывание населения целого региона в подобном неведении может привести к непредсказуемым последствиям во время будущих выборов главы области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Пока нет хозяина. 1911

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«Ситуация на Сахалине сегодня непростая. С одной стороны — третий месяц область живёт без руководителя. С другой — очень болезненная для жителей островного региона история с переговорами Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по Курилам. Сахалинцы и курильчане крайне негативно воспринимают любые переговоры с Японией, в которых они могут хотя бы заподозрить передачу островов. С третьей — федеральная власть ничего сахалинцам и курильчанам не объясняет. Она просто молчит. Есть и четвертая сторона у этой ситуации. Не прекращаются разговоры о создании 14 макрорегионов. Создавать их предполагается по экономическим признакам — по схожести структуры экономик регионов. Но, опять же, поскольку власть ничего не объясняет людям, это порождает множество самых невероятных, а порой и просто утопических слухов. Сегодня уже даже не социальные сети, не телеграм-каналы, а некоторые СМИ написали, что якобы сразу после выборов Сахалин могут присоединить к Приморью. Понятно, что на Сахалине, который третий месяц живёт в условиях полной неопределенности, это порождает протестные настроения и разные слухи. Почему молчит власть — непонятно. Почему полпред президента в ДФО Юрий Трутнев молчит? Его прямая задача — объяснять такие вещи. Но никаких комментариев федеральные власти не дают. К чему это может привести? К тому что выборы губернатора на Сахалине, которые рано или поздно состоятся, могут быть использованы самыми нежелательными силами и рискуют стать самыми скандальными за всю новейшую историю Дальнего Востока, а может, и России», — считает Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области третий месяц подряд «подвешенная» ситуация с главой региона. Это создаёт определенные сложности в управлении регионом. Чиновники не решаются принимать какие-то решения, а население в отсутствие губернатора создаёт инициативные группы, которые вереницей идут к местному СИЗО — поздравлять с днём рождения бывшего губернатора Александра Хорошавина, осужденного за многочисленные коррупционные преступления. По сути, он сегодня единственный человек на острове, которого можно называть «губернатором». Хоть и с приставками «экс» и «осужденный». У населения Сахалина с каждым днём крепнет мысль, что его «отрезают» от России. И аргументов для того, чтобы убедить людей в обратном, федеральная власть пока не озвучивает.