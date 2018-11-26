Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга озаботились перспективой обеспечения транспортной доступности международного аэропорта «Пулково» в связи с увеличением пассажиропотока в аэропорту. В течение двух недель решено подготовить «матрицу» всевозможных вариантов связи города с аэропортом: с помощью автобусов, скоростного трамвая, железнодорожного «аэроэкспресса» и метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Эти варианты будут представлены на рассмотрение временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, сообщили 26 ноября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Вице-губернатор поручил комитету по инвестициям Санкт-Петербурга и компании ВВСС, управляющей аэропортом, ускорить корректировку мастер-плана, определяющего перспективные параметры работы «Пулково». Комитету по транспорту поручено разработать список мероприятий по обеспечению транспортного сообщения с аэропортом до 2022−2023 года с помощью автобусного транспорта.

Аэропорт «Пулково» в январе-октябре 2018 года обслужил 15 562 894 пассажира, что на 11,5% превышает результат за аналогичный период 2017 года, сообщила ранее управляющая компания аэропорта. Как отмечают в Смольном, уже в текущем году пассажиропоток «Пулково» может достичь 18 млн человек, к 2023 году — 25 млн человек, к 2039 году — 35 млн человек в год.

В настоящее время, помимо такси и личного транспорта, добраться до аэропорта можно только на автобусах от станции метро «Московская». За 10 месяцев 2018 года автобусами по этому маршруту перевезено 6,1 млн человек. Но в связи с планируемым вводом в конце 2019 года скоростной магистрали М-11 и строительством города-спутника Южный нагрузка на Пулковское шоссе возрастет, и нужен альтернативный способ доступа в аэропорт.

Главным альтернативным вариантом остается проект «аэроэкспресса» между «Пулково» и Витебским вокзалом. Конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и использовании такой железнодорожной линии на основе ГЧП продлен до 28 ноября 2018 года.

Также не исключено создание трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта. Скоростной трамвай может стать удобным способом добраться до лоукост-терминала «Пулково-2» и способствовать его развитию.

Еще одним вариантом усиления транспортной доступности является продление до «Пулково» первой (красной) ветки метро. Оно отражено в отраслевой схеме развития метрополитена Санкт-Петербурга со сроком реализации после 2025 года. В Смольном подтвердили, что этот вариант также будет рассматриваться властями города.