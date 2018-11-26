Москва, 26 ноября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут пожаловаться на отсутствие уборки снега, неправильную противогололёдную обработку и неубранные сугробы на обочинах и остановках, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы на пути

Он информирует, что на портале «Наш город» стали активны «традиционные зимние темы».

«Речь идет об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты должны в течение восьми рабочих дней ответить на каждое сообщение.