Киев, 26 ноября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после инцидента в Керченском проливе приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-служба министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что данные меры приняты на основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения.

В сообщении также говорится, что распоряжение о приведении соединений и частей ВСУ в полную боевую готовность отдал начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Позже российским пограничникам пришлось задержать корабли-нарушители, экипажи которых совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей.

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