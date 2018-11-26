Пекин, 26 ноября, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Шесть окружных судов Верховного народного суда (ВНС) Китая рассмотрели с момента своего создания 28 494 дела, сообщает агентство Синьхуа.

В суде

Все суды занимались продвижением программ развития юридического сектора страны улучшения квалификации пула судей, отмечает издание. Кроме того, окружные суды существенно усилили свою работу по улучшению надзора за судопроизводством, а также стандартизации применения дискреционных полномочий и оптимизации структуры в целом с целью улучшения эффективности.

Напомним, что первый и второй окружные суды Верховного народного суда Китая были созданы в 2015 году, а затем, в 2016 году были созданы еще четыре. Все решения, принимаемые окружными судами ВНС равны по силе самому ВНС и осуществляются от его имени.