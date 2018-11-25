Москва, 25 ноября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Властям Украины, устроившим провокацию в районе Керченского пролива, следовало бы подумать о тяжких последствиях своих необдуманных действий. Такое заявление распространил сегодня, 25 ноября, Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты Азовского моря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины в Черном море вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и, совершая опасные маневры, взяли курс на Керченский пролив. Украинские корабли не подчиняются законным требованиям российских властей.

Российские власти приняли решение закрыть движение гражданских судов по Керченскому проливу в целях безопасности.

Затем стало известно, что из азовского порта Бердянск вышли два артиллерийских катера класса «Гюрза» ВМС Украины и на полном ходу взяли курс на Керченский пролив. Таким образом, украинские корабли осуществляют провокации как к северу, так и к югу от Керченского пролива.

«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — сказано в заявлении ФСБ России.