Москва, 25 ноября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron решил помочь арестованному коллеге Хаски заработать на хлеб, говорится в сообщении артиста на его странице в социальной сети Twitter.

(сс) Alina Platonova Oxxxymiron

Для этого певец совместно с другими исполнителями музыки в стиле рэп, решил организовать концерт в поддержку Хаски, средства вырученные от продажи билетов пойдут артисту, отбывающему наказание в одной из краснодарских тюрем.

«Если у него нет возможности свободно выражаться и честно зарабатывать на хлеб, то со вторым мы можем ему помочь, поэтому все деньги от концерта пойдут ему», — отметил известный исполнитель.

Напомним, рэпер Хаски был арестован в Краснодаре, в настоящее время он отбывает наказание в виде лишения свободы на 12 суток. Причиной задержания стало мелкое хулиганство: исполнитель выступил перед жителями города на крыше чужого автомобиля. При этом Oxxxymiron утверждает, что Хаски был арестован за пропаганду «того, чего там в помине нет».