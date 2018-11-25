Абу-Даби, 25 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Российский тест-пилот команды Формулы-1 «Рено» Артем Маркелов примет участие в шинных тестах автогонок серии Формула-1, которые состоятся 27−28 ноября в Абу-Даби, сообщает 25 ноября портал Motorsport.com.

(сс) Patrick Ch. Apfeld Маркелов за рулем болида Lotus

Согласно данным портала, российский гонщик сядет за руль болида команды «Рено» 28 ноября во второй день проведения шинных тестов. Также в этот же день за рулем болида команды Toro Rosso будет находиться ещё один российский гонщик Даниил Квят.

Отметим, это не первое участие Маркелова в шинных тестах команды Формула-1 «Рено». Ранее российский гонщик участвовал в шинных тестах «Рено» на Гран-При Венгрии и Японии. Также Артем Маркелов провел за команду «Рено» первую тренировку Гран При России в Сочи.