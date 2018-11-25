Симферополь, 25 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Три корабля военно-морских сил Украины вероломно пересекли государственную границу Российской Федерации и движутся в сторону Керченского пролива. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

Сообщается, что в 7:00 по московскому времени три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Подчеркивается, что украинские корабли нарушили статьи 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности.

ФСБ напомнила, что в Керченском проливе, куда направляются украинские корабли, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соотвествии с графиком, утверждённым капитаном российского морского порта.