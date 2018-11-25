Веллингтон, 25 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) skeeze Новая Зеландия. Вид из космоса

Подземные толчки были зафиксированы в 2:42 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 261 км к северо-востоку от новозеландского населенного пункта Ривертон. Магнитуда землетрясения оценивается в 5,8. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.