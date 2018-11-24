Берлин, 24 ноября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. 24 ноября между коллективами «Аугсбург» и «Айнтрахт» на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 3:1.

Jeroen Komen Стадион «ВВК Арена»

В дебюте матча Джонатан Де Гузман открыл счет, замкнув передачу Себастьяна Аллера — 0:1. На 47-й минуте Аллер стал автором забитого мяча — 0:2. Через 21 минуту Анте Ребич довел счет до разгромного — 0:3.В компенсированное время Серхио Кордова забил «гол престижа» — 1:3.

Статистика матча («Аугсбург"/"Айнтрахт»)

Удары 23/15

Удары в створ ворот 9/8

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 4/12

Поданные угловые 8/5

«Айнтрахт» воспользовался моментом и поднялся на 2-ю строчку, набрав 23 очка. «Аугсбург» с 13-ю баллами опустился на 12-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Аугсбург»: Луте, Гауэлеу, Хедира, Хинтереггер, Байер, Грегоритш, Шмид, Йенсен, Макс, Шибер, Каюби.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Эбрахам, Хасебе, Ребич, Фернандеш, Де Гузман, Костич, да Кошта, Йович, Аллер.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Желтые карточки: Де Гузман — 20, Фернандеш — 25, Рихтер — 55.

Голы: Де Гузман 1 — 0:1, Аллер 47 — 0:2, Ребич 68 — 0:3, Кордова 90 — 1:3.