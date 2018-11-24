Исламабад, 24 ноября, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В университете имени Мухаммада Али Джинны в Исламабаде произошли массовые межэтнические столкновения.

Jinnah.edu Университет имени Мухаммада Али Джинны

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn со ссылкой на официального представителя полиции Исламабада, беспорядки в университете Исламабада начались после того как один из студентов-пуштунов был задержан за хранение крупной партии наркотиков. По версии полиции, товарищи арестованного вышли на стихийную демонстрацию, после чего в нее на полном ходу въехал автомобиль одного из студентов-панджабцев, тяжело ранив нескольких демонстрантов.

Инцидент был воспринят группой студентов-пуштунов как преднамеренная провокация панджабцев. Перепалка между представителями двух этнических групп у кампуса университета переросла в столкновение с применением холодного и огнестрельного оружия. Полиция и рейнджеры Исламабада, прибывшие на место, восстановили порядок на территории Университета.

Официальный представитель полиции Шабир Таноли заявил, что столкновение, в ходе которого было ранено несколько десятков человек, произошло «из-за мелочи».