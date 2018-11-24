В Кирове произошло ДТП с участием автобуса
Киров, 24 ноября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Нововятском районе Кирова столкнулись два транспортных средства — автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авария
ДТП произошло в субботу, 24 ноября, на ул.Придорожной. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек.
«Произошло столкновение встречных транспортных средств автомобиля «Лада-Калина»… и автобуса «ПАЗ», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
Читайте также: Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Самарской области
А также: 16 человек пострадали в четырех авариях с маршрутками в Иваново