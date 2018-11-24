Киров, 24 ноября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Нововятском районе Кирова столкнулись два транспортных средства — автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 24 ноября, на ул.Придорожной. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

«Произошло столкновение встречных транспортных средств автомобиля «Лада-Калина»… и автобуса «ПАЗ», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Самарской области

А также: 16 человек пострадали в четырех авариях с маршрутками в Иваново