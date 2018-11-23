16 человек пострадали в четырех авариях с маршрутками в Иваново

Иваново, , 15:45 — REGNUM Четыре аварии с участием пассажирского автотранспорта произошло в Иванове с 19 по 22 ноября. В ДТП пострадали 16 человека, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Как пояснили в полиции, в трех случаях виновниками аварий стали водители общественного транспорта: двое нарушили правила проезда нерегулируемых перекрестков, а один выехал на полосу встречного движения.

Одной из причин возникновения ДТП с общественным транспортом в МВД называют перенасыщение муниципальных маршрутов транспортном малого класса категории М2 — то есть микроавтобусами типа ГАЗель, а также низкий уровень профессиональной подготовки водителей.

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Отметим, что накануне в Иванове состоялась презентация пассажирских автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп граждан. Автобусы производства Симбирского автомобильного завода «СИМАЗ» выпущены в рамках федеральной программы «Доступная среда» и предназначены, в том числе для перевозки маломобильных групп граждан. Стоимость одного такого автобуса составляет около 4 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Представители транспортных предприятий города не исключают возможность приобретение низкопольной техники для использования на городских улицах.

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