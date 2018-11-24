Москва, 24 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Решение украинского министерства юстиции о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценивать как начало гонений. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Василий Перов. Первые христиане в Киеве. 1880

Он отметил, что Русская православная церковь считает, что предпринятые украинскими властями действия вызваны стремлением оказать давление на каноническую Украинскую православную церковь, которая отстаивает свою независимость от произвола со стороны тех, кто пытается вмешаться в религиозные дела.

Большинство граждан Украины, которые относят себя к Украинской православной церкви, увидят в этих действиях властей покушение на свои религиозные права и расценят их как начало гонений против канонической православной церкви.

Кипшидзе напомнил, что как минимум 10 последних лет правовые основания владения Почаевской Лавровй не вызывали ни у кого никаких вопросов. Актуализация этих претензий именно сейчас четко указывает на абсолютно беззаконное давление на каноническую Украинскую православную церковь, подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции Украины приняло решение о лишении права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы ей в 2003 году. Якобы некая комиссия Минюста обнаружила какие-то нарушения требований законодательства в ходе регистрации права пользования.

В юридическом отделе Украинской православной церкви заявили, что договор о пользовании зданиями лавры был заключен в 2003 году, а право пользования, приобретенное до 2013 года не подлежит обязательной регистрации. Также в УПЦ заявили, что решение Минюста Украины может быть оспорено в суде.