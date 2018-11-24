Москва, 24 ноября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Федор Власов, создавший приложение Kate Mobile для обхода блокировки социальной сети «ВКонтакте», арестован по подозрению в причастности к незаконным действиям. 23 ноября об этом проинформировали в сообществе приложения Kate Mobile во «ВКонтакте».

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

В сообществе отметили, что причиной задержания стали незаконные действия посторонних личностей, использовавших прокси-серверы приложения. В связи с этим в Kate Mobile приостановили работу сервиса.

Kate Mobile является приложением для Android-телефонов, через которое можно зайти в социальную сеть в обход блокировки. Этим приложением активно пользуются жители Украины, сейчас в сообществе Kate Mobile состоит 5,8 млн участников.

Напомним, в мае 2017 года на Украине решением президента Петра Порошенко был заблокирован ряд российских интернет-сервисов, включая социальную сеть «ВКонтакте».