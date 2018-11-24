Санкт-Петербург, 24 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Новый сорт хризантем, названный в честь музея, подарил Эрмитажу коллектив Никитского ботанического сада, сообщила 23 ноября пресс-служба сада.

Пит Мондриан. Хризантема (фрагмент). 1909

Подарок был вручён генеральному директору Эрмитажа, доктору исторических наук, члену президиума Российской академии наук Михаилу Пиотровскому в рамках проекта «Южный берег Крыма — территория Всемирного наследия», который стал частью программы VII Санкт-Петербургского международного форума.

На конференции, посвящённой Южному берегу Крыма, от Никитского ботанического сада выступил научный сотрудник лаборатории ландшафтной архитектуры Игорь Головнёв.

Также коллективом сада были представлены новые сорта хризантем, выведенные учёными в этом году. Наиболее примечательный сорт было решено «Эрмитаж», в честь крупного музея в Санкт-Петербурге. Он был представлен участникам конфереции. Новый сорт крупноцветковой хризантемы «Эрмитаж» вывела селекционер ботанического сада Наталия Смыкова.

Сообщается, что живой подарок был тепло принят сотрудниками музея. В будущем он займёт достойное место в Ботаническом саду имени Петра Великого.

Напомним, что Никитский ботанический сад — это комплексное научно-исследователское учреждение, ведущее работы по вопросам плодоводства и ботаники. Он был основан в 1811 году. Здесь находится самое крупное на территории бывшего СССР хранилище флоры Крыма, которое насчитывает более 100 тысяч гербарных листов. Каждый год в НБС проходит традиционный «Бал хризантем», где коллектив ботанического сада представляет и выведенные учёными-селекционерами новые сорта этого цветка.