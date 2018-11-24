Байконур, Казахстан, 24 ноября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Видеозапись работы специалистов Роскосмоса, собирающих блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ», опубликовала пресс-служба госкорпорации во «ВКонтакте».

Spaceflight.nasa.gov Ракета «Союз-ФГ» на старте

На видео запечатлен этап работ по сбору блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» на космодроме Байконур.

Эта ракета-носитель будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-11». Запуск запланирован на 3 декабря 2018 года. Корабль доставит на международную космическую станцию троих участников экспедиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что эксплуатация ракет-носителей «Союз-ФГ» будет прекращена в конце 2019 года. С января 2020 года запуски будут осуществляться с помощью ракет-носителей «Союз-2.1а».

https://twitter.com/roscosmos/status/1066002518419955712