Роли, США, 24 ноября, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харикейнз» победил с разгромным счетом команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Sport 24.

(сс) jill111 Хоккей

Игра проходила в Роли (штат Северная Каролина) и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У «Каролины» шайбами отметились — Джордан Мартинук, трижды поразивший ворота гостей (20-я, 48-я, 59-я минуты) и Теуво Терявяйнен (49-я). При этом дважды отличился результативными передачами российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, на счету которого теперь 11 очков (5 шайб + 6 голевых передач) в 22 играх регулярного чемпионата.

Гости же, в свою очередь, смогли на все это ответить «голом престижа», позволившим не сделать их поражение «сухим». Это сделал на 55-й минуте Трой Бауэр.

Еще два российских участника матча защитник Богдан Киселевич и форвард Евгений Дадонов, выступающие за «Флориду», результативными действиями в игре не отметились.