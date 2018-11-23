Рим, 24 ноября, 2018, 00:59 — ИА Регнум. 23 ноября между коллективами «Верона» и «Палермо» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии B 2018/19. Противостояние завершилось ничейным результатом — 1:1.

Hans Splinter Ничья

Первый мяч на 31-й минуте забил Самуэль Ди Кармине — 1:0. На экваторе второй половины 29-летний защитник Слободан Райкович сравнял счет, замкнув передачу Александара Трайковски — 1:1.

Статистика матча («Верона"/"Палермо»)

Удары 4/9

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 13/13

Поданные угловые 4/7

«Палермо» с 25-ю баллами укрепился на первой строчке по итогам 12-го тура. «Верона», набрав 19 баллов, поднялась на 6-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Верона»: Сильвестри, Караччоло, Марроне, Крешенци, Эмпереур, Густафсон, Дзакканьи, Давидович, Матос, Ди Кармине, Сыну.

«Палермо»: Бриньоли, Беллуши, Рисполи, Райкович, Алеэсами, Яяло, Трайковски, Фаллетти, Хаас, Мореа, Несторовски.

Желтые карточки: Беллуши — 9, Сыну — 59.

Голы: Де Кармине 31 — 1:0, Райкович 67 — 1:1.