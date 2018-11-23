Рим, 23 ноября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили развитие ситуации вокруг «иранской ядерной сделки», сообщает 23 ноября пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Переговоры состоялись в Риме на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги».

«Проведён анализ состояния дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, продолжен обмен мнениями по сирийскому урегулированию», — указано в тексте сообщения МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, односторонний выход США из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновление антииранских санкций со стороны Вашингтона резко осложнили ситуацию вокруг Ирана и взаимодействия с ним остальных стран мира.

Кроме того, Россия и Иран непосредственно участвуют в борьбе с терроризмом на территории Сирии и предпринимают усилия для урегулирования ситуации в этой стране.