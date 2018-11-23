Новосибирск, 23 ноября, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Перспективный российский тяжелый стелс-беспилотник «Охотник» на испытаниях в Новосибирске разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости 200 км/ч, сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на неназванный источник в авиастроительной сфере.

Mil.ru Испытания беспилотника

По информации агентства, целью проведенного эксперимента была первая отработка автономного руления, набора скорости и остановки в финишной части взлетно-посадочной полосы.

Тестирование проводилось на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, и его результаты признаны успешными. Отрыв от земной поверхности и взлет не производились.

Следующим этапом испытательной программы будут «подскоки», в ходе которых аппарат будет отрываться от взлетно-посадочной полосы на несколько метров и через несколько секунд совершать посадку.

После изучения и анализа результатов этих тестов состоится первый полет прототипа тяжелого БПЛА «Охотник».

Справка ИА REGNUM : по имеющимся в открытом доступе данным, российский тяжелый беспилотник «Охотник» построен с применением технологии «стелс» для радиолокационной невидимости. БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло». Вес и размер аппарата до сих пор неизвестны. По разным сообщениям, взлетная масса «Охотника» составляет от семи до 20 тонн.

По неофициальным сообщениям, «Охотник» может являться прототипом российского ударного самолета шестого поколения.