Ереван, 23 ноября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не считает, что страсти в армяно-белорусских отношениях накалились.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 14 мая 2018 года

«Я не считаю, что в отношениях с Белоруссией страсти накалились, и потому нечему стихать», — заверил в беседе с журналистами Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, остаются ли страсти с Белоруссией накаленными.

«То, что я сказал, в силе, и останется в силе», — заверил Пашинян, говоря о том, что президент Белоруссии должен представить объяснения о том, что рассказал детали закрытых переговоров по назначению генсека ОДКБ послу Азербайджана в Белоруссии.