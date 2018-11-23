Москва, 23 ноября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. На следующей неделе в Москву и центральную часть России придут морозы, сообщает 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на представителя Гидрометцентра России Марину Макарову.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

По информации специалистов Гидрометцентра, 27 ноября ночная температура воздуха в Москве может опуститься до — 12 °C.

В последующие дни температура воздуха снизится еще больше, достигнув ночью отметки — 14 градусов по шкале Цельсия.

В ближайшие выходные дневная температура воздуха останется на уровне — 2 °, а ночью похолодает до — 5 ° — 3 °C.

Всё это будет сопровождаться облачной погодой с небольшим снегом и местами гололедицей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители центра «Фобос» сообщили, что в декабре 2018 года ожидается мягкая зима, а в январе придут уже нормальные зимние морозы.