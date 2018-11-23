Новосибирск, 23 ноября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Новосибирская область в 2019 году получит из федерального бюджета 26,7 млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, отметив, что на финансирование нового нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 2,3 млрд рублей, а на программу по формированию современной городской среды — 849,6 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Работа над реализацией приоритетных и национальных проектов находится на особом контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, благодаря чему удалось добиться увеличения финансирования для региона по данному направлению.

Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков отметил, что наибольшее финансирование для области направлено на такие национальные проекты как демография, образование, здравоохранение, жилье и городская среда, безопасные дороги. Так, на программу по формированию современной городской среды будет перечислено 849,6 млн рублей — это в полтора раза больше по сравнению с текущим годом. На мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов заложен 1 млрд рублей. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрен 1,4 млрд рублей, а на строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения — почти 100 млн рублей.

На приведение региональных и муниципальных дорог в нормативное состояние и на их строительство также будет направлено больше средств. Региону на 2019 год выделено 2,3 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который теперь войдет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году на этот проект было направлено 1 млрд рублей федеральных средств.

В федеральном бюджете предусмотрены средства на строительство важнейших для области спортивных и медицинских объектов — ледовой арены, волейбольного центра, перинатального центра, на реконструкцию и развитие медицинского центра имени академика Е.Н.Мешалкина. Более 200 млн рублей направляется на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В сфере здравоохранения появились новые федеральные трансферты, которых до этого не было: 250 млн рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556 млн рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Предусмотрено 119 млн рублей на санитарную авиацию. 66,3 млн рублей выделено на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт (программа «Земский доктор»). Создается единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, на это выделено 246,6 млн рублей. Еще почти 107 млн рублей предусмотрено на мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Что касается сферы образования, то 375 млн рублей будет направлено на создание новых мест в школах — планируется достроить школу в Новосибирске на 1 100 мест. На создание мест в детских садах и яслях предусмотрено почти 2,2 млрд рублей. Существенное увеличение средств получилось за счёт новой субсидии, которая направлена на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет в 2019 году — 1,7 млрд рублей. На ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предусмотрено 1,2 млрд рублей.

До 580,2 млн рублей увеличилась субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В области культуры предусмотрены средства на капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол области — 105,6 млн рублей будет направлено на молодежный академический театр «Глобус».

Отметим, что Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем, окончательном, чтении федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Национальные проекты разработаны в соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».