Москва, 24 ноября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Для всех жителей Москвы, желающих с головой окунуться в атмосферу Нового года, продюсерский центр «Седьмая Радуга» вот уже более 20 лет проводит самые яркие, масштабные, оригинальные и красочные представления в «Крокус Сити Холле». Огромный опыт в организации высокобюджетных шоу позволил создать событие мирового масштаба: 300 артистов на сцене, 80 — в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом и 180 надувных предметов, падающих с потолка.

7-raduga.ru «Крокус Сити Холл» станет резиденцией Настоящего Деда Мороза в Москве

Главным героем шоу в этом году станет Настоящий Дед Мороз с русского Севера. После такого близкого общения с главным зимним волшебником каждый ребенок обязательно поверит в его существование.

По мнению психологов, вера в Деда Мороза учит детей терпению, помогает формулировать свои желания, развивает фантазию, побуждает заботиться о своих близких и хорошо себя вести не только перед праздником, а на протяжении всего года.

По сюжету дети окажутся в волшебной стране чудес и сказок, где будут путешествовать вместе с любимыми персонажами телеканала «МУЛЬТ»: Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом, а также с волшебницами из «Сказочного патруля».

Приятным сюрпризом станет персональное 10-минутное видеопоздравление от Настоящего Деда Мороза — главного героя шоу, которое бесплатно получит каждый ребенок. Волшебник обратится к малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. Встреча с Дедом Морозом в Крокусе и личное видеопоздравление от него — уникальный подарок, который удивит и вдохновит любого ребёнка.

Сценарий для самого яркого новогоднего события уже на протяжении 17 лет разрабатывает уникальный режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он создает волшебные шоу для детей, придавая колоссальное значение смыслу своих историй и вкладывая в каждое шоу поучительную составляющую и добрый посыл.

Помимо основного праздника гостей «Крокус Сити Холла» ждет самый большой в Европе парк развлечений, где каждый малыш вместе с родителями сможет покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу «Наука волшебства» и принять участие в увлекательных опытах и экспериментах, зрелищных дымовых и химических шоу, а также побывать в виртуальной реальности на робовыставке «Мир будущего 2.0».

Более подробная информация на сайте: https://www.7-raduga.ru/

О продюсерском центре «Седьмая Радуга»:

«Седьмая Радуга» — компания, которая организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы. Продюсерский центр «Седьмая Радуга» — лауреат премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года — за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).