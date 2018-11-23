Москва, 23 ноября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. На Западе появилось очень много людей, которые не мыслят рационально, и им можно продать всё, что угодно, полагает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 23 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слабую доказательную базу официального Лондона, так и не предоставившего убедительных аргументов в пользу версии о причастности РФ к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

«Британская империя деградировала до такой степени, что уже нет ни воинской доблести, ни чести и достоинства, ничего не осталось, — сказал Мигранян. — Теперь деградировало искусство. Создаются глупые и нелепые сериалы, которые могут конкурировать с мексиканскими и индийскими, бразильскими. Идёт косяком литература о кризисе либерализма, деградации состояния общества, поляризации и появлении огромного количества людей, которые не мыслят рационально, и им можно продать всё, что угодно. У них уже вложены определённые стереотипы. Про таких людей президент США Дональд Трамп говорит «low IQ». Очень низкие умственные способности. Такой человек не способен анализировать и логически выстраивать причинно-следственные связи. А таких людей на Западе становится всё больше и больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти, публикуя новые «доказательства» причастности российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери, пытаются отвлечь внимание своих граждан от состояния дел с Brexit и от предстоящей отставки правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — написала дипломат на своей страничке в Facebook.

Также отметим, что ранее полиция Лондона опубликовала три видеозаписи, где по минутам отслежены передвижения «граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова» в Солсбери.