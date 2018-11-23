Рига, 23 ноября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Министерство образования Латвии сообщило о подготовленном проекте правил, регламентирующих дошкольное образование, реализация которого намечена на 2019−2020 учебный год, сообщается на сайте министерства. Кабинет министров Латвии уже принял «Положение о национальных инструкциях по дошкольному образованию и примеры программы дошкольного образования».

(сс) Bob_Dmyt Ребенок

На основании новых правил латышский язык станет основным в общении воспитателей и воспитанников в русских садиках. Весной 2019 года дошкольники получат учебные программы и образцы учебных пособий, а также методические материалы на латышском языке. Программа также предполагает переобучение 1200 дошкольных учителей.

«Новые руководящие принципы дошкольного образования четко определяют результаты, которые необходимо достичь, а также укрепляют требования к изучению латышского языка в дошкольном учреждении, с тем чтобы каждый ребенок получал достаточные знания латышского языка для дальнейшего успешного поступления в начальную школу», — отмечают в министерстве.

Отмечается, что принятые «качественные изменения в дошкольном учебном плане будут способствовать творческому развитию, формированию любознательной и всесторонне развитой личности в раннем детстве».

Латвийский правозащитник Владимир Линдерман на своей странице в Facebook назвал данное решение — «принудительной ассимиляцией».

«Добрались и до детских садов, что и следовало ожидать. Министерство образования и науки сообщает, что подготовлен проект новых правил, регламентирующих дошкольное образование. С 2019 года латышский язык в русских садиках становится основным в общении воспитателей и воспитанников. Принудительная ассимиляция в чистом виде», — пишет Линдерман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее три докладчика ООН — Фернан де Варенн, Дэвид Кей и Кумбу Боли Барри — обратились с повторным письмом к властям Латвии, в котором выразили свою озабоченность поправками к закону, ограничивающими использование языков нацменьшинств в преподавании.

В апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.