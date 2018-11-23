Ялта, Крым, 23 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами. Об этом 23 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Государственного совета в Ялте.

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«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства призвал российских чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.