Москва, 23 ноября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Роскомнадзор предупреждает граждан о случаях мошенничества во время международной акции «чёрная пятница». В интернете появились появились подделки под так называемые «лендинговые» страницы, сообщили в ведомстве.

Don Hankins Интернет мошенничество

Целью таких сайтов является сбор персональных данных с нарушением закона. В частности, при регистрации они просят ввести: имя и фамилию, номер телефона, банковские реквизиты и другие личные данные).

По мнению Роскомнадзора, затем эти данные используются в качестве баз данных у «спамеров». Отмечается, что мошенники используют логотипы известных брендов, участвующих в «чёрной пятнице».

Ведомство рекомендует гражданам быть внимательнее при регистрации на интернет-сайтах. Напомним «чёрная пятница» — американская традиция больших скидок на товары в последнюю пятницу ноября. Она даёт старт предрождественским распродажам.

Читайте также: «Черная пятница»: интернет-мошенники создали сайты-клоны

Как сообщало ИА REGNUM, перед «чёрной пятницей» неизвестные хакеры создали более 400 сайтов-клонов китайского маркетплейса AliExpress.

Ранее на эту тему: Рекордная «черная пятница»: В США на покупки потрачено $5 млрд