Ялта, Крым, 23 ноября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Владимир Путин уже прибыл в Крым, где вскоре проведёт заседание Государственного совета по вопросам исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Об этом журналистам 23 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Президент Российской Федерации уже в Крыму», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание состоится в обновлённом формате, который предполагает неформальный диалог главы государства с руководителями регионов и ключевых ведомств. Мероприятие состоится в ялтинском курортном комплексе «Мрия», который попал под санкции США, введённые 8 ноября.