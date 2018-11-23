Пекин, 23 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Торговые переговоры между США и КНР должны носить равноправный и взаимовыгодный характер, заявил 23 ноября вице-министр по вопросам торговли Ван Шоувэнь, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

С таким заявлением китайский чиновник выступил, после того как президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что он сможет заключить соглашение с Китаем во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем в Аргентине.

«На сегодняшний день глобальная торговля оказывается в довольно сложной ситуации, страны все активнее ведут одностороннюю политику и прибегают к протекционизму, из-за чего глобальное экономическое развитие сталкивается с большим число значительных неопределенностей», — отметил Ван.

«Мы надеемся, что саммит сможет поспособствовать укреплению консенсуса с обеих сторон в плане поддержания многосторонности», — добавил он.

Напомним, Вашингтон стремится получить более широкий доступ к китайским рынкам для своих компаний, а также обеспечить более надежную защиту своей интеллектуальной собственности. США также требуют у КНР урезать субсидии своей промышленности и сократить торговый дефицит в размере $375 млрд.